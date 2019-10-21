Количество пострадавших при прорыве дамбы выросло до 27 человек

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-21T09:00:56+03:00

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Количество пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае продолжает расти. В понедельник, 21 октября, минздрав Красноярского края сообщил, что за помощью к врачам обратились 27 человек. 9 госпитализированы в райбольницу Курагинского района с легкими травмами, еще 9 человек транспортированы вертолетом санавиации в краевую больницу. Их вывозили в субботу и воскресенье.

Напомним, в ночь на 19 октября на прииске неподалеку от Щетинкино случилась трагедия. На Сейбе одну за другой напором воды снесло 5 незаконно построенных дамб. Огромная волна стерла с лица земли временные постройки, в которых жили золотодобытчики. 15 человек погибло, судьба пятерых остается неизвестной.

- Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь. Ситуация на контроле, угрозы жизни у пациентов нет, - рассказали об обратившихся за помощью в минздраве края.

Добавим, что ранее речь шла о 16 пострадавших. Но медики были готовы к еще одной волне пострадавших. Спасательная операция в Курагинском районе продолжается третьи сутки. Поиски пропавших ведут водолазы и вертолет МИ-8.

ИСТОЧНИК KP.RU