2019-10-21T08:15:33+03:00
Общество

Красноярка отсудила у работодателя 500 000 рублей за жизнь сына, утонувшего в грузовике с рудой

Организация не торопилась выплачивать моральный ущерб женщине - помогли приставы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В течение 20 дней полмиллиона поступили на счет женщины.В течение 20 дней полмиллиона поступили на счет женщины.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сын жительницы Красноярска погиб трагически. Он работал на грузоперевозках. И в один из дней на своем МАЗе перевозил руду через переправу на Енисее. Лет треснул, и многотонная машина мгновенно ушла на дно. Шансов спастись у мужчины не было. Убитая горем мать подала в суд на работодателя, сообщает УФССП по Красноярскому краю. И отсудила у фирмы 500 тысяч рублей. Только вот выплачивать их компания не торопилась. Тогда женщина обратилась к приставам.

- Для того, чтобы взыскать в пользу матери, потерявшей сына, сумму морального вреда судебный пристав-исполнитель уведомила организацию-должника, в которой трудился погибший, о факте возбуждения исполнительного производства, предупредив обо всех мерах принудительного исполнения, а также оперативно установила, что фирма имеет несколько банковских счетов и обратила взыскание на денежные средства, поступающие туда, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального УФССП.

В течение 20 дней полмиллиона поступили на счет женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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