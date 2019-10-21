2019-10-21T07:46:38+03:00
Общество

«Как и обещал - размажу»: видеоблогер Олег Монгол и Кирилл Руки-базуки Терешин провели бой по правилам ММА

Жаркий поединок состоялся в Абакане [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Базука на лопатках Фото: стопкадр с видеоБазука на лопатках Фото: стопкадр с видео
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В Абакане прошел жаркий поединок между фрик-блогером из Хакасии Олегом Монголом и Кириллом Руки-базуки Терешиным. Бой прошел по правилам ММА. Результаты его выложил на своем YouTube-канале Олег Монгол, и за сутки видео набрало более полутора миллионов просмотров.

Кирилл Руки-базуки Терешин и Олег Монгол.Видео: соцсети

Сражались соперники эффектно и, по всему видно, болезненно. В итоге, Монгол оказался сильнее, уложив соперника на лопатки удушающим приемом.

- Роднулькины мои, я, как и обещал, что размажу этого Руки Крюки, так и сделал! - написал подписчикам Монгол.

Напомним, что Кирилл Терешин стал известен, благодаря своим раздутым синтоловым бицепсам. С ними он неоднократно принимал участие в различных телешоу. Позднее пришлось убрать синтол из организма из-за проблем со здоровьем. Что касается Монгола, то в его инстаграме порядка 700 тысяч подписчиков. В своих видео блогер-хулиган часть пьет и дерется с Безумным Пашкой и Дикой Иришкой - в общем, весело живет. Кроме того, Кирилл Руки-базуки и Монгол участвовали в передаче «Давай поженимся» на Первом канале. Искали свою любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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