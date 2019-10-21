2019-10-21T06:24:20+03:00
Общество

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы

Жертвами трагедии стали 15 человек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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День траура по жертвам прорыва дамбы Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюДень траура по жертвам прорыва дамбы Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Понедельник, 21 октября, в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при провыве дамбы в Курагинском районе. Напомним, трагедия случилась19 октября в золотодобывающей артели ООО «Сисим», расположенной возле поселка Щетинкино. На реке Сейба рухнула плотина, мощный поток из воды, грязи и камней хлынул дальше, снес на своем пути еще четыре плотины и обрушился на два общежития, в которых жили рабочие.

В тот момент там находилось около 80 человек. Люди спали, и ледяная вода застала их врасплох. В результате ЧП погибли 15 человек, 16 пострадали. Из них четверых доставили на вертолете санитарной авиации в краевую больницу, еще пять человек - на стационарном лечении в Курагинской районной больнице. Без вести пропавшими числятся пять человек.

Губернатор края Александр Усс объявил понедельник днем траура по погибшим. Во всех городах Красноярского края приспущены флаги. Регион скорбит вместе с близкими погибших сотрудников прииска. «Комсомольская правда» - Красноярск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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