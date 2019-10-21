С первым снегом и гололедом стало больше аварий на дорогах Красноярска

СЕГОДНЯ 05:07 2019-10-21T07:00:59+03:00

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Первый снег и гололедица ознаменовались мелкими и крупными ДТП на дорогах Красноярска. День жестянщика, - так называют между собой это явление водители, намекая, что, несмотря на оповещение в СМИ о снегопаде, «переобуться» додумались далеко не все автомобилисты. И вот итог: фото и видео сразу нескольких аварий появились накануне в местных пабликах.

На Микуцкого водитель иномарки не справился с управлением, и машина вылетела с дороги в кювет. Очевидцы говорят: пострадавших нет. В Солнечном также занесло автомобиль: «Инфинити» врезалась в автобус № 52 и автомобиль. Оба едва удержались на дороге. В этой аварии также никто не пострадал. Очевидцы в паблике ЧП-Краснооярск пишут, что в автобусе было два пассажира. Они не травмированы. Кроме того, пострадал ребенок.

На первом снегу Nissan Skyline двигался с прилегающей территории и не уступил преимущество автомобилю Hyundai, сообщает ТВК. В салоне Hyundai находилась женщина с ребенком. В результате столкновения пострадал 3-летний малыш, ему была оказана разовая медицинская помощь. Водитель Nissan оказался без страховки, но вину признал месте.

Красноярские водители говорят, что причиной этих аварий стала летняя резина. Так что торопитесь менять.

ИСТОЧНИК KP.RU