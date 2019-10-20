В Красноярском крае частично перекрыли федеральную трассу из-за аварии с тремя машинами
Серьезная авария произошла 20 октября на 857 километре трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они же выложили видео и фото с места ДТП.
Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, по предварительным данным, автомобиль «Nissan Almera» двигался со стороны краевого центра в направлении Канска. В нескольких километрах от деревни Вознесенка водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами. Сначала с автомобилем «Toyota FJ Cruiser», а после с «Honda Odyssey». В результате пострадали два человека – водитель из «Nissan Almera» и пассажир, находящийся в автомобиле «Honda Odyssey».
Авария возле Вознесенки.ЧП-Красноярск
В настоящее время дорожные полицейские находятся на месте происшествия. Из-за аварии трасса частично перекрыта. Автомобилистов просят объехать данный участок по объездной дороге.
Добавим, что минувшей ночью в Красноярском крае выпал снег и на дорогах гололед. За день только в краевом центре произошло несколько мелких аварий.
Видео ЧП-Красноярск.
ИСТОЧНИК KP.RU