В Красноярском крае частично перекрыли федеральную трассу из-за аварии с тремя машинами

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-20T13:54:41+03:00

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Серьезная авария произошла 20 октября на 857 километре трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они же выложили видео и фото с места ДТП.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, по предварительным данным, автомобиль «Nissan Almera» двигался со стороны краевого центра в направлении Канска. В нескольких километрах от деревни Вознесенка водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами. Сначала с автомобилем «Toyota FJ Cruiser», а после с «Honda Odyssey». В результате пострадали два человека – водитель из «Nissan Almera» и пассажир, находящийся в автомобиле «Honda Odyssey».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738938" frameborder="0"></iframe> Авария возле Вознесенки.ЧП-Красноярск

В настоящее время дорожные полицейские находятся на месте происшествия. Из-за аварии трасса частично перекрыта. Автомобилистов просят объехать данный участок по объездной дороге.

Добавим, что минувшей ночью в Красноярском крае выпал снег и на дорогах гололед. За день только в краевом центре произошло несколько мелких аварий.

Видео ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU