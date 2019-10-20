2019-10-20T07:37:21+03:00
Происшествия

Жительница Красноярского края перевела мошенникам 40 тысяч рублей

Женщина поверила, что ее сын попал в беду и ему нужны деньги
Ольга КОСТИНА
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Женщина перевела мошенникам свои сбереженияЖенщина перевела мошенникам свои сбереженияФото: Мария ЛЕНЦ
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73-летняя жительница Богучанского района стала жертвой мошенников. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Женщина обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что у нее похитили 40 тысяч рублей. Неизвестный позвонил ей и сообщил, что сын попал в аварию и срочно нужны деньги, поскольку по его вине пострадал человек. Проблему пообещали решить. Только нужно перевести деньги на указанный счет.

- Мошенники убедили пенсионерку дойти до банкомата, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Не дали возможности подумать и позвонить родственникам, в телефонном режиме сопровождали ее до осуществления банковских операций, после чего перестали выходить на связь. Убедительно просим граждан провести профилактические беседы с пожилыми родственниками и призвать их избегать общения с незнакомыми лицами, не переводить денежные средства и не передавать данные банковских карт сторонним лицам кем бы они не представлялись.

В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого и его подельников. Возбуждено уголовное дело по статье 159 – мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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