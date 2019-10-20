Красноярцы делятся в соцсетях фотографиями первого снега

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-20T07:04:15+03:00

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Одна из главных тем в соцсетях сегодня – первый снег. Белыми стали крыши домов, машины, дороги, детские площадки. Красноярцы делятся впечатлениями от первого снега и выкладывают фотографии.

«Зима пришла», - подписала свои фотографии красноярка Оксана.

«Скользко очень!», - посетовала Мария.

Машины в снегуФото: Мария ЛЕНЦ

По данным Среднесибирского УГМС 20 октября ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха до +2 градусов. Утром на дорогах гололед.

На Взлетке Фото: Диана ИВАНОВА

В красноярском Гидрометцентре рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, какой будет предстоящая неделя. В понедельник, 21 октября, синоптики прогнозируют до 0 градусов днем. Без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. Со вторника начнет теплеть. 22 октября ожидается до +4 градусов, ночью до -4 градусов.

Вид из окна Фото: Оксана КОЗЛОВА

В среду, 23 октября, в светлое время суток до +5 градусов. В темное время суток +1 градус.

В четверг, 24 октября, воздух прогреется днем до +8 градусов. Облачно и кратковременный дождь. В темное время суток осадки продолжатся и 0 градусов.

В пятницу, 25 октября, +7 в дневные часы и до -1 градуса ночью. В субботу ожидается до +4 градусов, временами осадки.

А это Емельяновский район Фото: Оксана КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU