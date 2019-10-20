2019-10-20T05:46:08+03:00
Общество

В Красноярске мебельный магазин заплатит более 300 тысяч рублей недовольному клиенту

Покупатель через суд доказал, что мебель была с дефектами
Ольга КОСТИНА
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Покупатель добился справедливости через судПокупатель добился справедливости через судФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске ООО «Мебельный мегаполис» привлекут к ответственности за отказ в удовлетворении требования покупателя. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Житель Красноярска обратился в надзорную инстанцию с претензией, а уже специалисты ведомства в его интересах в суд. 21 мая 2018 года покупатель заключил с ООО «Мебельный мегаполис» договор на изготовление, доставку и сборку двух комплектов детской мебели. Состоял он из двух детских кроватей, двух письменных столов, двух шкафов и книжного стеллажа. Стоимость была оплачена полностью - 564 651 рублей.

Сроки были нарушены. При сборке мебели допущены производственные недостатки - сколы, трещины, неровности, отсутствие креплений, небрежная укладка уплотнителя, наличие зазоров и неравномерных отступов, грубые и некачественные подпилы деталей и прочее. И конечный результат разнился с дизайн-проектом. Покупатель потребовал устранить недостатки, но получил отказ.

В итоге была назначена судебная экспертиза.

- Согласно заключению независимой экспертной организации у собранных элементов изделий выявлены дефекты производственного характера, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. - Общие технические условия» - уплотнители имеют неравномерную установку на видимых поверхностях; имеются повреждения уплотнителей в виде разрывов, порезов; имеются зазоры; повреждения и отслоение облицовочного покрытия; небрежно выпиленные отверстия.

Суд встал на сторону потребителя. «Мебельному мегаполису» предстоит выплатить своему клиенту 869 476,5 рублей (564 651 рублей – стоимость мебели, 10 000 рублей – неустойка, 5000 - компенсация морального вреда, 289 825,5 рублей – штраф).

ИСТОЧНИК KP.RU

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