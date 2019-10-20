Нет электричества и еда с тараканами: в Хакасии инспекторы ПДН изъяли двух детей из семьи
В Абакане инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники отдела опеки и попечительства, управления соцзащиты посетили семьи, состоящие на учете. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.
В ходе рейда проверили 12 семей. В одной из них родители 8-летней девочки состоят на учете за злоупотребление алкоголем. Помимо этого, женщина иногда приглядывает за маленькой внучкой – дочкой старшего ребенка. Не так давно была привлечена к административной ответственности за застолье с подругой. Но проверку эта семья на сей раз прошла. Отец был в это в это время на работе, а его жена находилась дома трезвая. Инспекторы проверили холодильник – продукты для детей имеются.
Рейд по неблагополучным семьям.МВД Хакасии
В другой семье конфликты происходят почти ежедневно из-за пагубного увлечения алкоголем мужа. Трое детей часто становятся свидетелями ссор родителей. В этот раз проверяющие отметили положительные изменения бытовых условий. А также посоветовали маме и папе более тщательно следить за здоровьем ребятишек.
Следующий адрес. И тут уже все плохо. Полицейским пришлось изъять двоих мальчиков, одному 6 лет, второму нет и трех месяцев.
Родители стараются показать себя с лучшей стороны при таких гостях Фото: МВД Хакасии
- В квартире отсутствовало электричество, антисанитария, обилие тараканов (даже в приготовленной пище), - рассказали в пресс-службе МВД Хакасии. – У детей нет кроваток – младший ребенок спал с мамой на матрасе на полу. За несколько дней до этого 40-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Добавим, что в рейде также принимали участие специалисты центра занятости. Их задача - помощь в трудоустройстве подростков, которые нигде не учатся и не работают.
ИСТОЧНИК KP.RU