СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-19T15:16:21+03:00

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Напомним, трагедия произошла сегодня, 19 октября, около 6 часов утра. В результате прорыва дамбы водоема золотодобывающей артели погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести, и эти цифры все время меняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738819" frameborder="0"></iframe> МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.

Связь с этим районом и в обычное время неустойчивая, а после того, как случилась беда, и вовсе невозможно связаться с этим месторождением на севере Курагинского района. Первые фото с места происшествия поступили днем, а сейчас МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы.

И мы видим, что технологический водоем золотодобывающей артели занимает огромную площадь, несколько раз перегороженную дамбами различного размера. Также видим, что часть поселка, в котором жили около 180 человек, расположена на высоких берегах и не пострадала. Как уже сообщали спасатели, часть построек была установлена с нарушениями норм безопасности. Именно на них и обрушилась волна при прорыве дамбы. Этих жертв можно было избежать.

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Сначала сообщалось о трех погибших, но страшная цифра начала расти. Сейчас сообщается о 15 погибших. Это работники золотодобывающей артели, они во время прорыва дамбы спали в своих вагончиках и их буквально смыло волной. (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU