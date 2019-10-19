2019-10-19T06:27:27+03:00
Экономика

В Красноярске детский парк развлечений признали банкротом

Это ООО «Мэджик лэнд» в ТРЦ «ПокровSky»
Татьяна РЯБИНИНА
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Судьбу торгового комплекса решает Арбитражный суд Красноярского края.Судьбу торгового комплекса решает Арбитражный суд Красноярского края.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «Мэджик лэнд» — одного из операторов крупного красноярского ТРЦ «ПокровSky». Назначен конкурсный управляющий, его отчет перед судом назначен на 13 апреля 2020 года.

Заявление о признании несостоятельности подавало ПАО «ВТБ». Речь шла о займе в размере 770 миллионов рублей на развитие торгового центра. В документах указано, что ООО «Мэджик лэнд» выступало поручителем в кредитном соглашении между «ВТБ» и ООО «Сибирский инвестор» (владелец ТРЦ «ПокровSky).

ООО «Сибирский инвестор» долг не вернул, требования об оплате задолженности были предъявлены поручителю, но тоже безрезультатно.

ООО «Мэджик лэнд» принадлежит красноярскому бизнесмену Вячеславу Чистякову.

Напомним, ТРЦ «ПокровSky» открылся в конце 2016 года. Якорные резиденты центра: гипермаркет «Лента», сеть DNS, фитнес-клуб NRGym, парк развлечений Magic land.

ИСТОЧНИК KP.RU

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