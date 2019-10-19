В Красноярском крае автобус столкнулся с трактором: погибли два человека
Об аварии с участием микроавтобуса сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии.
ДТП произошло в Сухобузимском районе. Вечером 18 октября автобус выехал из города Енисейска в Красноярск и столкнулся с впереди идущим трактором, который перевозил лес. Погибли два человека, пострадали еще трое, они в больнице. Все пострадавшие и погибшие - пассажиры микроавтобуса. О судьбе водителей не сообщается.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая выясняет, была ли у водителя лицензия на перевозку пассажиров, а также соблюдал ли водитель трактора правила перевозки грузов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
А тем временем, ситуация на дорогах края меняется, понижение температуры повлечет за собой гололед и ухудшение дорожной обстановки. Водителей просят быть осторожными и перейти на зимнюю резину - это поможет сократить вероятность трагических последствий.
ИСТОЧНИК KP.RU