2019-10-19T06:05:02+03:00
Происшествия

В Красноярском крае автобус столкнулся с трактором: погибли два человека

Еще трое получили травмы
Татьяна РЯБИНИНА
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Страшная авария на трассе. Страшные последствия.Страшная авария на трассе. Страшные последствия.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Об аварии с участием микроавтобуса сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

ДТП произошло в Сухобузимском районе. Вечером 18 октября автобус выехал из города Енисейска в Красноярск и столкнулся с впереди идущим трактором, который перевозил лес. Погибли два человека, пострадали еще трое, они в больнице. Все пострадавшие и погибшие - пассажиры микроавтобуса. О судьбе водителей не сообщается.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выясняет, была ли у водителя лицензия на перевозку пассажиров, а также соблюдал ли водитель трактора правила перевозки грузов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

А тем временем, ситуация на дорогах края меняется, понижение температуры повлечет за собой гололед и ухудшение дорожной обстановки. Водителей просят быть осторожными и перейти на зимнюю резину - это поможет сократить вероятность трагических последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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