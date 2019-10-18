В квартире красноярки по батареям пустили ток, от искры загорелись шторы
В обычной квартире в Черемушках происходят невероятные вещи: по батарее здесь пустили электричество, сообщает ТВК. Владельцы квартиры говорят: искра идет от сопрокосновения батареи и кронштейна. Выглядит это так, словно в комнате работает сварочный аппарат.
Ток по батареям.Видео: ТВК
- Это длится больше года, - роворит Ирина, она живет в квартире.- Как мы поняли, кто-то из жильцов дома или ворует электричество, или сделал заземление через батарею. Фаза пошла в землю и попала в арматуру дома, а наш кронштейн (дюбель-гвоздь) попал в эту арматуру.
К слову, недавно от искрящей батареи воспламенилась штора. Семья вызвала электриков управляющей компании. Те, увидев батарею под напряжением, только руками развели: впервые такое видим. Не исключено, что кто-то из жильцов действительно решил сэкономить. Только вот окончиться такая экономия может плохо.
ИСТОЧНИК KP.RU