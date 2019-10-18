2019-10-18T15:24:44+03:00
Происшествия

В квартире красноярки по батареям пустили ток, от искры загорелись шторы

ЧП случилось в Черемушках [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Не исключено, что происходит это из-за того, что кто-то из жильцов пытается сэкономить на электроэнергии Фото: ТВКНе исключено, что происходит это из-за того, что кто-то из жильцов пытается сэкономить на электроэнергии Фото: ТВК
Изменить размер текста:

В обычной квартире в Черемушках происходят невероятные вещи: по батарее здесь пустили электричество, сообщает ТВК. Владельцы квартиры говорят: искра идет от сопрокосновения батареи и кронштейна. Выглядит это так, словно в комнате работает сварочный аппарат.

Ток по батареям.Видео: ТВК

- Это длится больше года, - роворит Ирина, она живет в квартире.- Как мы поняли, кто-то из жильцов дома или ворует электричество, или сделал заземление через батарею. Фаза пошла в землю и попала в арматуру дома, а наш кронштейн (дюбель-гвоздь) попал в эту арматуру.

К слову, недавно от искрящей батареи воспламенилась штора. Семья вызвала электриков управляющей компании. Те, увидев батарею под напряжением, только руками развели: впервые такое видим. Не исключено, что кто-то из жильцов действительно решил сэкономить. Только вот окончиться такая экономия может плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы опять украли подсветку с деревьев на Мечникова в Красноярске
Мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова оставили без прав из-за пьяной езды
На крышу мэрии Красноярска планируют водить туристические экскурсии
Гендиректор и бухгалтер Канского КХП пытались скрыть от государства 131 миллион рублей
Житель Железногорска помог убийце отмыть квартиру от крови 60-летней женщины
В Красноярске задержали двух насильников, от которых девушка по вызову пыталась сбежать через окно
В Красноярске собираются ремонтировать Мичуринский мост
В пожаре в многоэтажке на Красрабе пострадал ребенок: его госпитализировали
В Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифта
«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского
Окей, Гугл! Руководитель команды КВН похитила деньги для отдыха детей в лагере «Океан»
Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения
Женщина села в Москве в поезд до Красноярска и пропала
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Напавших на таксиста на Матросова в Красноярске отдали под суд
Фестиваль Дмитрия Хворостовский продолжит премьера театра оперы и балета «Хворостовский. Возвращение домой»
В ночном пожаре на станции Мана в Красноярском крае сгорели 4 вагона леса
Строительные леса рухнули на автомобиль в центре Красноярска
Губернатор проверил реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска
Депутаты в Красноярске предложили отменить повышение платы за капремонт
В Красноярске продолжается суд над экс-министром Еленой Вавиловой
В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на миллион рублей
Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита
В Красноярском крае полицейские нашли 80-летнюю бабушку