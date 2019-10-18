2019-10-18T15:03:33+03:00
Общество

Вандалы опять украли подсветку с деревьев на Мечникова в Красноярске

В мэрии говорят, это уже в четвертый раз
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Деревья на Мечникова Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаДеревья на Мечникова Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Изменить размер текста:

Вандалы в очередной раз оставили без светильников деревья на Мечникова в Красноярске, сообщили в администрации города. На этот раз исчезли 10 фонарей подсветки в районе Мечникова, 13. Происходит такое систематически. И это, по информации пресс-службы администрации Красноярска уже четвертый случай, когда вандалы наносят ущерб городу таким способом.

Чуть больше месяца назад вандалы поглумились над деревьями на Робеспьера , рядом с ПИК «Офсет». Также случай был на Калинина, 43а, на пересечении Свободного и Маерчака. Город в раз лишился 30 светильников! Кроме того, добавили в мэрии, подсветку на Мечникова оплатили и подарили жителям Железнодорожного района предприниматели. Сделано это было на 40-летний юбилей района.

Всех, кому что-либо известно об акте вандализма, просят обратиться в отдел полиции №7 или позвонить по тел.: 8(391) 221-72-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В квартире красноярки по батареям пустили ток, от искры загорелись шторы
Мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова оставили без прав из-за пьяной езды
На крышу мэрии Красноярска планируют водить туристические экскурсии
Гендиректор и бухгалтер Канского КХП пытались скрыть от государства 131 миллион рублей
Житель Железногорска помог убийце отмыть квартиру от крови 60-летней женщины
В Красноярске задержали двух насильников, от которых девушка по вызову пыталась сбежать через окно
В Красноярске собираются ремонтировать Мичуринский мост
В пожаре в многоэтажке на Красрабе пострадал ребенок: его госпитализировали
В Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифта
«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского
Окей, Гугл! Руководитель команды КВН похитила деньги для отдыха детей в лагере «Океан»
Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения
Женщина села в Москве в поезд до Красноярска и пропала
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Напавших на таксиста на Матросова в Красноярске отдали под суд
Фестиваль Дмитрия Хворостовский продолжит премьера театра оперы и балета «Хворостовский. Возвращение домой»
В ночном пожаре на станции Мана в Красноярском крае сгорели 4 вагона леса
Строительные леса рухнули на автомобиль в центре Красноярска
Губернатор проверил реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска
Депутаты в Красноярске предложили отменить повышение платы за капремонт
В Красноярске продолжается суд над экс-министром Еленой Вавиловой
В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на миллион рублей
Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита
В Красноярском крае полицейские нашли 80-летнюю бабушку