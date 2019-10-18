Вандалы опять украли подсветку с деревьев на Мечникова в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-18T15:03:33+03:00

В мэрии говорят, это уже в четвертый раз

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Вандалы в очередной раз оставили без светильников деревья на Мечникова в Красноярске, сообщили в администрации города. На этот раз исчезли 10 фонарей подсветки в районе Мечникова, 13. Происходит такое систематически. И это, по информации пресс-службы администрации Красноярска уже четвертый случай, когда вандалы наносят ущерб городу таким способом.

Чуть больше месяца назад вандалы поглумились над деревьями на Робеспьера , рядом с ПИК «Офсет». Также случай был на Калинина, 43а, на пересечении Свободного и Маерчака. Город в раз лишился 30 светильников! Кроме того, добавили в мэрии, подсветку на Мечникова оплатили и подарили жителям Железнодорожного района предприниматели. Сделано это было на 40-летний юбилей района.

Всех, кому что-либо известно об акте вандализма, просят обратиться в отдел полиции №7 или позвонить по тел.: 8(391) 221-72-08.

ИСТОЧНИК KP.RU