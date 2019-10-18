2019-10-18T14:00:50+03:00
Общество

Мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова оставили без прав из-за пьяной езды

Полтора года он не сможет управлять автомобилем
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мэр Лесосибирска Фото: сайт администрации ЛесосибирскаМэр Лесосибирска Фото: сайт администрации Лесосибирска
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Мэр Лесосибирска Андрей Хохряков на полтора года попрощался с водительскими правами. Напомним, что главу города поймали пьяным за рулем служебной Toyota Camry в июне. Инцидент произошел неподалеку от Бурмакиной горы. Сотрудники ГИБДД заметили, что на дороге автомобиль ведет себя подозрительно. Остановили, а там мэр. В крови у Андрея Хохрякова обнаружили 0,27 промилле алкоголя.

Глава Лесосибирска за пьяную езду ответи не только лишением права управления автомобилем (к слову, мэра ограничили на полтора года - минимальный срок, а могли бы и на три). Также глава Лесосибирска заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, согласно норме закона. Добавим, что приговор вынес мировой суд Лесосибирска. Комментировать его здесь категорически не хотят, ссылаясь на то, что вынесен он согласно букве закона и этого достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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