Мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова оставили без прав из-за пьяной езды
Мэр Лесосибирска Андрей Хохряков на полтора года попрощался с водительскими правами. Напомним, что главу города поймали пьяным за рулем служебной Toyota Camry в июне. Инцидент произошел неподалеку от Бурмакиной горы. Сотрудники ГИБДД заметили, что на дороге автомобиль ведет себя подозрительно. Остановили, а там мэр. В крови у Андрея Хохрякова обнаружили 0,27 промилле алкоголя.
Глава Лесосибирска за пьяную езду ответи не только лишением права управления автомобилем (к слову, мэра ограничили на полтора года - минимальный срок, а могли бы и на три). Также глава Лесосибирска заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, согласно норме закона. Добавим, что приговор вынес мировой суд Лесосибирска. Комментировать его здесь категорически не хотят, ссылаясь на то, что вынесен он согласно букве закона и этого достаточно.
ИСТОЧНИК KP.RU