2019-10-18T13:00:31+03:00
Общество

На крышу мэрии Красноярска планируют водить туристические экскурсии

От туда открывается роскошный вид на Енисей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На крышу мэрии Красноярска планируют водить экскурсииНа крышу мэрии Красноярска планируют водить экскурсииФото: Мария ЛЕНЦ
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Среди прочих экскурсий в Красноярске появится еще одна - на крышу администрации. К Новому году власти города планируют уже начать водить туристов на крышу здания. Об этом сообщили пятницу, 18 октября, в мэрии Красноярска. К слову, со здания администрации действительно открывается чудесный вид на Енисей и панорама Красноярска. Глава Красноярска Сергей Еремин отметил, что вид со здания администрации очень необычен, поскольку дает ощущение закулисья, другого взгляда.

Кроме того, стало известно, что теперь заведовать туризмом в городе будет управление молодежной политики. Горсовет не против, а программу представят в первой половине следующего года. Также в мэрии задумались над созданием уникальных туристических продуктов Красноярска. Это считают особенно актуальным на фоне предстоящего в 2018 году празднования 400- летия Красноярска. Юбилей должен стать еще одной международной презентацией Красноярска, считает глава города Сергей Еремин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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