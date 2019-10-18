Житель Железногорска помог убийце отмыть квартиру от крови 60-летней женщины

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-18T11:34:39+03:00

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Житель Железногорска помог своему 38-летнему другу скрыть следы убийства, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Произошло все еще в декабре прошлого года в одной из квартир. Мужчина жестоко расправился со своей 60-летней хозяйкой. Женщина умерла от травм на месте. Вся квартира была в крови, и убийца решил скрыть преступление.

- Для того чтобы привести квартиру в порядок, отмыть следы крови, мужчина позвал своего 37-летнего знакомого, который оказал ему помощь в укрывательстве преступления и выполнил его просьбу о сохранении в тайне факта смерти женщины, - расскахзали в следствии. - В ходе следствия было установлено, что из квартиры погибшей пропал мобильный телефон, который затем обнаружили у 37-летнего подозреваемого, который его передал другому лицу.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 316 УК России (укрывательство преступления). Железногорец полностью признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU