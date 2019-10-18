В Красноярске собираются ремонтировать Мичуринский мост

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-18T11:08:28+03:00

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Власти Красноярска запланировали ремонт Мичуринского моста. Пока, впрочем, только объявлен аукцион на предпроектное обследование переправы через Транссибирскую магистраль.

Подрядчик должен будет детально обследовать и оценить состояние пролетов, опор. Кроме того, предстоит дать оценку и реальной грузо подъемности моста. Эту работу, согласно аукциону, городские власти оценили в 60 тысяч рублей. В дальнейшем оценка ляжет в основу проекта ремонта сооружения. Известно, что оценка должна быть готова уже к середине декабря.

Напомним, еще год назад общественник и руководитель краевого отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов раскритиковал состояние моста Ямы, бугры, потеки и даже прорехи - все это здесь в наличии. Мичуринский мост возвели в Красноярске еще в 1962 году. Он соединяет Ленинский и Кировский районы. Помимо дорожного полотна там имеется трамвайная линия. Известно, что в последний раз его капитально ремонтировали еще в 2006 году,

ИСТОЧНИК KP.RU