В Красноярске собираются ремонтировать Мичуринский мост
Власти Красноярска запланировали ремонт Мичуринского моста. Пока, впрочем, только объявлен аукцион на предпроектное обследование переправы через Транссибирскую магистраль.
Подрядчик должен будет детально обследовать и оценить состояние пролетов, опор. Кроме того, предстоит дать оценку и реальной грузо подъемности моста. Эту работу, согласно аукциону, городские власти оценили в 60 тысяч рублей. В дальнейшем оценка ляжет в основу проекта ремонта сооружения. Известно, что оценка должна быть готова уже к середине декабря.
Напомним, еще год назад общественник и руководитель краевого отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов раскритиковал состояние моста Ямы, бугры, потеки и даже прорехи - все это здесь в наличии. Мичуринский мост возвели в Красноярске еще в 1962 году. Он соединяет Ленинский и Кировский районы. Помимо дорожного полотна там имеется трамвайная линия. Известно, что в последний раз его капитально ремонтировали еще в 2006 году,
ИСТОЧНИК KP.RU