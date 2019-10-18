2019-10-18T10:44:20+03:00
Происшествия

В пожаре в многоэтажке на Красрабе пострадал ребенок: его госпитализировали

Погибших нет, жильцов полностью эвакуировали [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пожар в семиэтажке Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюПожар в семиэтажке Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Пожарные справились с огнем в многоэтажке на Красрабе,62, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Огонь полностью ликвидирован. Напомним, ЧП случилось днем, около 12.30, 18 октября. В семиэтажном жилом доме полыхнула шахта лифта.

Пожар на Красрабе,62. Эвакуировано 50 человек.Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Из собственных источников «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно, что пожар начался на первом этаже, в машинном отделении лифта. Затем распространился по всей шахте. Пожар, говорят спасатели, действительно был сложный и опасный - в здании деревянные перекрытия, поэтому работать надо было максимально быстро и слаженно.

Эвакуация людей Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Эвакуация людей Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- На место выезжали 12 единиц техники и 36 человек личного состава, - сообщили в краевом главке МЧС. - В 13.11 минут пламя локализовали на площади в 150 квадратных метров.

В доме деревянные перекрытия, поэтому работать пожарным пришлось очень быстро Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В доме деревянные перекрытия, поэтому работать пожарным пришлось очень быстро Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По лестничным маршам пожарные эвакуировали из дома 50 человек. Известно об одном пострадавшем, - это ребенок. Он госпитализирован. Сейчас его здоровьем занимаются медики. Пожар потушен. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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