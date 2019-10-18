2019-10-18T09:26:22+03:00
Происшествия

В Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифта

Идет эвакуация жильцов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифтаВ Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифтаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске загорелась многоэтажка. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, полыхает 7-этажный жилой дом с офисами на Красрабе, 62. Спасатели говорят, что в данный момент идет полная эвакуация семиэтажки. По неустановленной пока причине загорелась шахта лифта.Спасатели обходят каждую квартиру и по лестничным маршам выводят жителей дома. Сообщение о пожаре поступило от самих жильцов дома, которые почувствовали резкое задымление и гарь в подъезде. Пожарные примчались в считанные минуты.

- На месте работают 11 единиц техники, пполностью укомплектованных, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МЧС.

Информации о пострадавших и погибших нет. Причину возникновения огня установят после тушения. Это может быть, как искра от электропроводки лифта, так ислучайно попавший в шахту окурок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пожаре в многоэтажке на Красрабе пострадал ребенок: его госпитализировали
«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского
Окей, Гугл! Руководитель команды КВН похитила деньги для отдыха детей в лагере «Океан»
Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения
Женщина села в Москве в поезд до Красноярска и пропала
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Напавших на таксиста на Матросова в Красноярске отдали под суд
Фестиваль Дмитрия Хворостовский продолжит премьера театра оперы и балета «Хворостовский. Возвращение домой»
В ночном пожаре на станции Мана в Красноярском крае сгорели 4 вагона леса
Строительные леса рухнули на автомобиль в центре Красноярска
Губернатор проверил реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска
Депутаты в Красноярске предложили отменить повышение платы за капремонт
В Красноярске продолжается суд над экс-министром Еленой Вавиловой
В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на миллион рублей
Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита
В Красноярском крае полицейские нашли 80-летнюю бабушку