В Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифта

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-18T09:26:22+03:00

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В Красноярске загорелась многоэтажка. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, полыхает 7-этажный жилой дом с офисами на Красрабе, 62. Спасатели говорят, что в данный момент идет полная эвакуация семиэтажки. По неустановленной пока причине загорелась шахта лифта.Спасатели обходят каждую квартиру и по лестничным маршам выводят жителей дома. Сообщение о пожаре поступило от самих жильцов дома, которые почувствовали резкое задымление и гарь в подъезде. Пожарные примчались в считанные минуты.

- На месте работают 11 единиц техники, пполностью укомплектованных, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МЧС.

Информации о пострадавших и погибших нет. Причину возникновения огня установят после тушения. Это может быть, как искра от электропроводки лифта, так ислучайно попавший в шахту окурок.

ИСТОЧНИК KP.RU