Окей, Гугл! Руководитель команды КВН похитила деньги для отдыха детей в лагере «Океан»

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-18T08:26:03+03:00

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«Окей, Гугл!» - так называется детская команда КВН в Красноярске, руководителя которой заподозрили в воровстве. Женщина похитила 69 814 рублей, которые предназначались для детского отдыха в известном и любимом многими ребятишками лагере «Океан», рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Об исчезновении денег еще в начале октября заявил руководитель Дворца молодежи, где базируется и репетирует команда. Примечательно, что женщина, которая занималась с детьми КВН, ранее была судима по ст. 158 УК России (кража). Подробностей у истории не так много. Известно, что она обманула руководство. Возможность для этого имелась, ведь все данные по организации тура в ВДЦ «Океан» проходили через нее. Деньги, к слову, предназначались для организационного взноса. Полиция организовала доследственную проверку происшествия. В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» пообещали прокомментировать инцидент. Вот такой КВН!

ИСТОЧНИК KP.RU