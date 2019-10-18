2019-10-18T08:18:38+03:00
Общество

Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения

Поделиться:
Изменить размер текста:

После завершения масштабного проекта федерализации Tele2 сфокусировалась на онлайн-обучении, считая его более эффективной системой по сравнению с корпоративным университетом. Онлайн-формат позволяет вовлекать сотрудников в развитие программ, быстро интегрировать лучшие решения в компании и делать обучение частью повседневной жизни профессионалов Tele2. Компания создала экосистему онлайн-обучения, где каждый сотрудник может выбрать интересный для него формат, сочетать различные курсы и получать навыки и знания на самые актуальные темы.

Внутренняя обучающая платформа Level Up – первый базовый элемент в образовательной экосистеме Tele2. Level Up содержит 50 онлайн-курсов, позволяющих совершенствовать такие навыки, как эмоциональный интеллект, системное мышление или делегирование полномочий. В соответствии с трендом на геймификацию платформа предлагает сотрудникам принять участие в виртуальных дуэлях, заработать баллы и поднять индивидуальный рейтинг.

Еще одна составляющая экосистемы обучения Tele2 – партнерство с ведущей образовательной платформой Coursera. Tele2 стала второй компанией на российском рынке, начавшей сотрудничать с Coursera. Платформа позволяет сотрудникам пройти тренинги в ведущих мировых университетах онлайн. По итогам интервью с топ-менеджерами компании Tele2 определила ряд профессиональных отраслей – компетенций будущего – и составили каталог из 40 курсов. Он охватываем самые актуальные темы – аналитику big data, машинное обучение, искусственный интеллект, дизайн-мышление, технологии маркетинга.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пожаре в многоэтажке на Красрабе пострадал ребенок: его госпитализировали
В Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифта
«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского
Окей, Гугл! Руководитель команды КВН похитила деньги для отдыха детей в лагере «Океан»
Женщина села в Москве в поезд до Красноярска и пропала
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Напавших на таксиста на Матросова в Красноярске отдали под суд
Фестиваль Дмитрия Хворостовский продолжит премьера театра оперы и балета «Хворостовский. Возвращение домой»
В ночном пожаре на станции Мана в Красноярском крае сгорели 4 вагона леса
Строительные леса рухнули на автомобиль в центре Красноярска
Губернатор проверил реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска
Депутаты в Красноярске предложили отменить повышение платы за капремонт
В Красноярске продолжается суд над экс-министром Еленой Вавиловой
В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на миллион рублей
Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита
В Красноярском крае полицейские нашли 80-летнюю бабушку