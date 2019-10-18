Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-18T08:18:38+03:00

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После завершения масштабного проекта федерализации Tele2 сфокусировалась на онлайн-обучении, считая его более эффективной системой по сравнению с корпоративным университетом. Онлайн-формат позволяет вовлекать сотрудников в развитие программ, быстро интегрировать лучшие решения в компании и делать обучение частью повседневной жизни профессионалов Tele2. Компания создала экосистему онлайн-обучения, где каждый сотрудник может выбрать интересный для него формат, сочетать различные курсы и получать навыки и знания на самые актуальные темы.

Внутренняя обучающая платформа Level Up – первый базовый элемент в образовательной экосистеме Tele2. Level Up содержит 50 онлайн-курсов, позволяющих совершенствовать такие навыки, как эмоциональный интеллект, системное мышление или делегирование полномочий. В соответствии с трендом на геймификацию платформа предлагает сотрудникам принять участие в виртуальных дуэлях, заработать баллы и поднять индивидуальный рейтинг.

Еще одна составляющая экосистемы обучения Tele2 – партнерство с ведущей образовательной платформой Coursera. Tele2 стала второй компанией на российском рынке, начавшей сотрудничать с Coursera. Платформа позволяет сотрудникам пройти тренинги в ведущих мировых университетах онлайн. По итогам интервью с топ-менеджерами компании Tele2 определила ряд профессиональных отраслей – компетенций будущего – и составили каталог из 40 курсов. Он охватываем самые актуальные темы – аналитику big data, машинное обучение, искусственный интеллект, дизайн-мышление, технологии маркетинга.