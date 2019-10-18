Женщина села в Москве в поезд до Красноярска и пропала

СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-18T07:33:32+03:00

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Волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» ищут 29-летнюю Юлию Силкину. Женщина пропала, сев в Москве в поезд до Красноярска. При этом москвичка из дома исчезла за несколько дней до поездки, 26 сентября. А 29 сентября, по данным волонтеров, отправилась поездом в Красноярск. 1 октября благополучно высадилась. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы Юлии Силкиной: рост 160 сантиметров, полная, глаза серые, волосы темные, короткие, брови широкие, сходящиеся на переносице, походка вразвалочку (утиная), щурится, напоминает по виду мужчину. В момент исчезновения Юлия была одета в белую куртку и черно-серые брюки в клетку.

Женщине может требоваться медицинская помощь, сообщают волонтеры. Она инвалид детства, подвержена приступам эпилепсии, без лекарств может проявлять агрессию. Кроме того, женщина склонна к попрошайничеству. Хитрит. Обычно, спрятав одну руку, словно ее нет, просит на жизнь.

Если вы видели Юлию Силкину или знаете, где она находится, срочно позвоните по тел.: 89509966066 - волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU