2019-10-18T07:06:10+03:00
Происшествия

Напавших на таксиста на Матросова в Красноярске отдали под суд

С мужчины сорвали золотую цепь, а он в ответ брызнул газовым баллончиком [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Преступникам грозит по 10 лет лишения свободыПреступникам грозит по 10 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Полиция передала в суд дело о нападении на таксиста на Матросова в Красноярске. Напомним, на 43-летнего мужчину напали прямо в машине двое пассажиров, когда он выполнял заказ. Преступники сорвали с него золотую цепь, стоимостью около 25 тысяч рублей, стали грозить ножом и требовать денег и телефон, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Тот в ответ брызнул им в лица газовым баллончиком. После этого преступники сбежали.

Напавшие на таксиста на Матросова.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их, - рассказали в полиции. - Ими оказались два родных брата. Похищенное имущество полицейские было изъято и возвращено законному владельцу.

В отношении братьев было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы - каждому. Вскоре состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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