В ночном пожаре на станции Мана в Красноярском крае сгорели 4 вагона леса

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-18T06:16:21+03:00

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Мощный пожар случился минувшей ночью в Партизанском районе края. Примерно в 120 километрах от райцентра Партизанское полыхнули 4 вагона леса. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, случилось все ранним утром, в железнодорожном тупике на станции Мана. Сообщение пожарным поступило в 04.29 по местному времени.

- Огонь распространился на надворные постройки, и общая площадь пожара составила 4000 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожарные расчеты подоспели к месту в 05.00. Как признаются спасатели, пожар очень сложный. Этому способствует и гигантская площадь, и то, что полыхает древесина. Пока на территории 2 единицы техники и 5 человек. Со станции Саянская отправлен пожарный поезд для помощи в тушении. По последней информации, пожарным удалось локализовать пламя. О пострадавших и погибших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU