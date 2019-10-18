Строительные леса рухнули на автомобиль в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 05:54 2019-10-18T05:54:36+03:00

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На Петра Подзолкова, 3а в Красноярске строительные леса обрушились на припаркованный неподалеку автомобиль, сообщают водители в паблике «ЧП Красноярск». Произошло все накануне днем. Мужчина оставил машину рядом от строительной площадки.

Теперь у нее помят корпус, разбито заднее лобовое стекло. Водители отмечают, что в произошедшем есть вина не только строительной компании, которая, по всему видно, совсем не укрепила леса (с них ведь мог упасть и человек), но и самого автовладельца.

- Там же написано сообщение: «Машины не ставить!» Но кто это читает? - пишут красноярцы.

Впрочем, проблемы это не снимает: леса, по-видимому, были закреплены плохо. И их просто сдуло ветром. Пока не известно, понесет ли строительная организация ответственность, если да, то какую именно. Мужчине еще предстоит оценить ущерб. К счастью, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU