Депутаты в Красноярске предложили отменить повышение платы за капремонт

СЕГОДНЯ 03:58 2019-10-18T03:58:09+03:00

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В правительство региона обратились депутаты горсовета Красноярска с предложением отменить повышение платы за капремонт. Основанием такого обращения, по информации пресс-службы горсовета, стало то, что на счетах регионального фонда капремонта накоплено 10 миллиардов рублей. При этом деньги не освоены, а выполнение программы идет с существенным основанием. В таких условиях, считают депутаты, в повышении платы нет острой необходимости.

- Всем уже очевидно, что нынешняя система капитального ремонта домов - нежизнеспособна, - считает депутат горсовета Роман Карастелев. - И повышать взносы в такой ситуации, мягко говоря, неразумно. Наша принципиальная позиция - эту принудительную систему необходимо отменять, деньги возвращать людям. Система капремонтов домов должна быть добровольной. И подходы к организации работы должны быть совсем иные. К сожалению, пока добиться такого решения мы не можем.

Как отреагируют в правительстве на обращение - пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU