2019-10-17T16:57:41+03:00
Общество

В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на миллион рублей

И за курение в неположенном месте, и за реализацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Роспотребнадор проверяет соблюдение законодательстваРоспотребнадор проверяет соблюдение законодательстваФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае за 9 месяцев текущего года за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на 1 005 000 рублей. Такие цифры опубликовал краевой Роспотребнадзор. Было возбуждено 120 дел об административных правонарушениях, из них: на должностных лиц – 45 дел, на индивидуальных предпринимателей – 22, на юридических лиц – 16, на граждан – 37.

- Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю систематически ведется работа по мониторингу интернет-ресурсов, предоставляющих возможность приобретения дистанционным способом товаров, в том числе табачной продукции, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Так, в судебном порядке были закрыты 17 сайтов в интернете, рекламирующих и торгующих различным табаком и приспособлениями для курения без лицензии.

Стоит добавить, что не так давно в России принята поправка к антитабачному закону, по которой запрещено курение на балконах жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске продолжается суд над экс-министром Еленой Вавиловой
Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита
В Красноярском крае полицейские нашли 80-летнюю бабушку
В Красноярске уничтожили просроченный элитный сыр
В Красноярске замруководителя Пенсионного фонда выпустили из-под ареста
В Красноярском крае повысился прожиточный минимум
Красноярские таможенники вычислили контрабандистку с запрещенными препаратами для похудения
На юге Красноярского края полицейские устроили погоню за угонщиком из автомойки
В Красноярске обратили внимание на падение цены на бензин
В Красноярском крае подозреваемый в хищении 6 миллионов пожаловался на оперативников
«Все наши страдания передались ему по наследству»: мама Дмитрия Хворостовского написала книгу воспоминаний
Красноярцев предупредили о надвигающемся снегопаде
В Красноярском крае для пенсионеров вводится региональная доплата
Фестиваль Дмитрия Хворостовского открылся в день его рождения
На Таймыр приедут гости из семи стран
Красноярская школьница придумала для класса кофемашину из подручных материалов
Сбежавший из колонии опасный преступник задержан под Красноярском
Красноярский уголь стали больше потреблять в России и в мире
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по региональным направлениям из аэропорта Красноярска
В Красноярске ночью в аварии погиб молодой 21-летний парень
В Железногорске на 2,5 тысячи оштрафовали водителя, торопившегося по своим делам
Пропавшую 10 дней назад по дороге из Красноярска в Канск молодую женщину нашли в реанимации
В Красноярском крае трое мужчин избили двух покупателей прямо в магазине