В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-17T16:57:41+03:00

И за курение в неположенном месте, и за реализацию

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В Красноярском крае за 9 месяцев текущего года за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на 1 005 000 рублей. Такие цифры опубликовал краевой Роспотребнадзор. Было возбуждено 120 дел об административных правонарушениях, из них: на должностных лиц – 45 дел, на индивидуальных предпринимателей – 22, на юридических лиц – 16, на граждан – 37.

- Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю систематически ведется работа по мониторингу интернет-ресурсов, предоставляющих возможность приобретения дистанционным способом товаров, в том числе табачной продукции, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Так, в судебном порядке были закрыты 17 сайтов в интернете, рекламирующих и торгующих различным табаком и приспособлениями для курения без лицензии.

Стоит добавить, что не так давно в России принята поправка к антитабачному закону, по которой запрещено курение на балконах жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU