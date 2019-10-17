2019-10-17T16:39:47+03:00
Общество

Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита

Прививочная кампания начинается в октябре
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалитаКрасноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалитаФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты краевого Роспотребнадзора напомнили красноярцам, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита. Лучший способ защитить себя от рисков, связанных со встречей с лесными кровососущими, это вакцина.

В последние годы доля вакцинированных от КВЭ увеличилась с11,7 до 32,8 %. Детям иммунизация проводится за счет средств краевого бюджета. В обязательном порядке прививаются те, что входит в группы профессионального риска (например, работают в лесной зоне) – за счет средств работодателя.

Первую прививку делают осенью в октябре – ноябре, вторую весной – через 5-7 месяцев после первой, третью – через 12 месяцев после второй. В последующем – каждые три года.

И немного статистики. За 9 месяцев этого года в крае зарегистрировано 288 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом против 213 случаев в прошлом году. Показатель заболеваемости не превысил среднемноголетний уровень. В медицинские организации края с жалобами на присасывание клещей обратились 18 798 человек (15 199 человек). Из них 90,3% - взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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