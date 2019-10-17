В Красноярске уничтожили просроченный элитный сыр

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-17T15:46:48+03:00

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В Красноярске уничтожили элитный сыр. Нет, это не санкционный продукт, который нелегально привезли в страну и попытались реализовать. И даже не банальная подделка под какой-нибудь известный бренд. Сыр был самым настоящим, с массовой долей жира в сухом веществе 50 %, под названием «Пошехонский элитный». Проблема была в сроке его годности.

В пресс-службе краевого управления Россельхознадзора рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что обнаружили продукт в ходе проверки, которую проводили специалисты службы в торговой точке у индивидуального предпринимателя по адресу Шахтеров, 49 ж (это территория рынка «Енисейский привоз»).

В ходе проверки обнаружили указанный сыр в количестве 51 килограмма. Срок годности у него истек, однако он хранился и продавался вместе с другими молочными продуктами.

Небезопасный сыр был уничтожен, а предприниматель оштрафован и предупрежден на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU