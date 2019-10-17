2019-10-17T14:05:11+03:00
Общество

В Красноярском крае повысился прожиточный минимум

На 0,1 %
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае повысился прожиточный минимумВ Красноярском крае повысился прожиточный минимумФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае повысился прожиточный минимум. Раньше он составлял 12 675 рублей, теперь – 12 682 рубля. Разница составляет 0,1 процента, то есть 7 рублей. Это средний показатель по региону. Однако есть разница между северными и южными территориями края.

Так, для центральных и южных районов величина прожиточного минимума составила 12 064 рубля. Жители районов, приравненных к Крайнему северу, ориентируются на 14 199 рублей. И самый большой показатель – 17 192 рублей, для районов Крайнего севера. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на источник в правительстве края.

Отвечая на вопрос, почему такой незначительный коэффициент роста, специалисты сослались на показатели экономики. По их данным (опираясь на статистику) в крае в третьем квартале дорожали в основном непродовольственные товары, коммуналка и транспортные расходы. Тогда как цены на продукты заметно пошли на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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