2019-10-17T13:37:10+03:00
Происшествия

Красноярские таможенники вычислили контрабандистку с запрещенными препаратами для похудения

Женщина наладила их поставку из Казахстана
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Таможенники вычислили контрабандистку с запрещенными препаратами. Фото: пресс-служба красноярской таможниТаможенники вычислили контрабандистку с запрещенными препаратами. Фото: пресс-служба красноярской таможни
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Красноярские таможенники раскрыли организованную преступную группу, которая занималась контрабандой запрещенных препаратов из-за границы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе таможни, руководила группой 35-летняя жительница города Назарово.

На ее адрес периодически из Казахстана по почте приходили посылки, внутри которых содержались подозрительные капсулы. Вскрыв одну из таких посылок и отправив содержимое на экспертизу, специалисты выяснили: в них содержится сильнодействующее вещество сибутрамин. Его используют для похудения. Но поскольку у препарата сильные побочные эффекты, его применение на территории России запрещено.

При получении посылки женщину задержали полицейские. Она призналась, что знала о вреде сибутрамина. Тем не менее, продавала его клиенткам, желающих быстро и без усилий избавиться от лишнего веса. А помогала ей реализовывать препарат 38-летня подруга. Остается добавить, что наказание может быть очень жестким – до 7 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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