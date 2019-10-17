2019-10-17T12:26:32+03:00
Общество

В Красноярске обратили внимание на падение цены на бензин

Однако подорожало дизельное топливо
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске обратили внимание на падение цены на бензинВ Красноярске обратили внимание на падение цены на бензинФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске заметили изменение цен на топливо. Однако сразу стоит пояснить: речь идет не о резком понижении или росте вчера и сегодня. Период сопоставления – октябрь 2019 и октябрь 2018 года. По данным Красноярскстата, сегодня на автозаправках литр бензина самой ходовой марки Аи-92 стоит в среднем 41 рубль 29 копеек. А год назад – 41 рубль 40 копеек. Бензин Аи-95 стоит сейчас 43 рубля 47 копеек, это на 20 – 40 копеек меньше предыдущего периода.

Вместе с тем статистики отмечают, что цена на дизельное топливо выросла и сейчас литр стоит 48 рублей 52 копейки. Большой скачок цены на дизтопливо произошел за неделю – сразу на 25 копеек. Это, повторяем, средние показатели, сети автозаправок сами устанавливают себе ценники, которые могут немного отличаться от средних.

Добавим, что у соседей – в Хакасии и Туве – за неделю наблюдалось снижение цен на бензин. Заправиться в Абакане Аи-92 можно за 41 рубль 23 копейки (- 5 копеек). В Кызыле – за 42 рубля 53 копейки (- 30 копеек). Зато в Кызыле сразу на 73 копейки подорожало дизтопиливо и стоит 50 рублей 95 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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