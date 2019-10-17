В Красноярском крае подозреваемый в хищении 6 миллионов пожаловался на оперативников

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-17T11:53:39+03:00

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Подозреваемый в хищении 6 миллионов пожаловался на действия оперативников, которые его задержали. По мнению мужчины, они нарушили закон. И теперь расследованием уголовного дела по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) занимается следственный комитет.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, в июне этого года в отдел полиции Березовского района обратился житель краевого центра и заявил, что у него украли 6 миллионов рублей. И даже указал имя похитителя, живущего в Салехарде.

В начале августа стало известно, что подозреваемый прилетает в Новосибирск. Два оперуполномоченных отправились туда и задержали мужчину. Доставили в Березовку, где и допросили. После чего тот написал на них заявление. В нем он указал: сотрудники полиции не имели санкции на задержание от следователя. Выходит, что действовали самовольно. В настоящее время оба оперативника допрошены. Они отстранены от службы в полиции до конца расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU