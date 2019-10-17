В Красноярском крае для пенсионеров вводится региональная доплата

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-17T10:34:16+03:00

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В Красноярском крае для пенсионеров с нового года вводится региональная доплата. Об этом сегодня, 17 октября, на селекторном совещании с главами городов и районов края сообщила министр социальной политики Ирина Пастухова. На совещании присутствовали руководители территориальных органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ.

Нужно пояснить, что с 2020 года меняется законодательство. Край переходит от федеральной социальной доплаты к пенсии к региональной. До настоящего времени для назначения доплаты к пенсии нужно было подавать заявление в ПФР. А с января 2020 года – уже в органы соцзащиты по месту жительства. Доплата полагается тем неработающим пенсионерам, чей доход не превышает 10 039 рублей.

По данным Пенсионного фонда РФ, сейчас число получателей федеральной социальной доплаты в крае составляет около 70 тысяч человек. После увеличения прожиточного минимума в 2020 году прогнозируется рост числа получателей до 107 тысяч человек. Расходы на выплаты возьмут на себя краевой и федеральный бюджеты. Финансирование составит 3,3 миллиарда рублей.

По поручению министра главы муниципалитетов и органы социальной защиты должны провести разъяснительную работу для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU