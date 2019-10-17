На Таймыр приедут гости из семи стран

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-17T09:27:43+03:00

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Проект FusioNNow — продолжение конкурса Норникеля Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года, за год до начала XXIX Всемирной зимней универсиады. Тогда в нем участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов приехали в Красноярск на Универсиаду и рассказали своим подписчикам, а их у некоторых блогеров несколько сот тысяч, о Сибири и о людях.

Проект FusioNNow идет дальше. Это уже не просто знакомство с Россией, но и совместные проекты на территории Таймыра и Мурманской области, причем, некоторые идеи есть уже сейчас.

Победителями первого тура стали восемь человек из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России, это тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники, дизайнеры.

Они отправятся в путешествие на Таймыр с 15 по 18 ноября, побывают на этническом фестивале «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке, пообщаются с представителями коренных малочисленных народов Севера, познакомятся с ключевыми проектами на территории, чтобы, возможно, стать их участниками.

- Проект FusioNNow - это возможность рассказать широкой международной аудитории о том, что такое Русский Север», - говорит директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. - Для нас важно, чтобы участники Ethno Fashion Tour смогли найти единомышленников среди местных сообществ, реализовать творческие проекты и получить незабываемые впечатления.

Например, единственная участница из России, дизайнер-модельер Альбина Жерлицына, считает, что именно через этническую моду мы можем сохранить традиции и любовь всех народов к своей Земле, понять их культуру, не переставая восхищаться ее красотой, глубиной, многогранностью воплощений.

- Давно мечтала сделать совместную коллекцию с северными мастерами, ведь север и юг - очень разные и это будет невероятно интересно найти точки соприкосновения в орнаментах, техниках, объемах и формах, - продолжает тему участница из Киргизии дизайнер-модельер Татьяна Воротникова.

И, конечно, все участники проекта поделятся со своей аудиторией своими впечатлениями о Русском Севере.

- Территориальный брендинг через качественные международные проекты - это очень эффективный инструмент продвижения любого региона, - считает директор туристско-информационного центра Красноярского края Алена Кочанова. - Арктическая зона у России сейчас в приоритете во всех смыслах, и в туризме в частности. Особое внимание Арктике уделяет и правительство нашего региона. В этом году Агентством по туризму Красноярского края совместно с органами местного самоуправления Таймырского и Долгано-Ненецкого автономного округа был разработан инвестиционный проект на 5 лет вперед. Проект предполагает создание туристской и обеспечивающей инфраструктуры в Норильске и на плато Путорана. Уже в прошлом году на теплоходе "Близняк" были запущены круизные маршруты по Енисею, а с 2020 года будет запущен круиз на премиальном лайнере "Максим Горький". В Дудинке и в Норильске открываются туристские центры, а в Хатанге планируется создать инфраструктурную точку для отправления туристов на Северный полюс.

Именно такие проекты как «FusioNNow» помогают узнать о новых регионах Земли, в частности, о русском Севере. Он всегда привлекал путешественников и фотографов необычным сочетанием суровой природы и непревзойденными по красоте пейзажами, морозным климатом и теплым отношением людей, которые здесь живут и работают. И если об этом узнают больше людей, они захотят увидеть все своими глазами.

- Фокус моего блога на уникальных направлениях, роскошных путешествиях и фотографии - я призываю других людей исследовать мир со вкусом, - написала тревел-блогер из Великобритании Джемма Бейкер. - Я буду рада поделиться историями Таймырского полуострова с моей аудиторией.

- Хочу поделиться всеми историями, которые услышу, с миром, - говорит участник проекта Джоао Бернардино из Португалии и добавляет, - я дизайнер из города Порту, также меня называют одним из самых влиятельных инстаграмеров Португалии. Я хочу отправиться на Крайний Север, чтобы своими глазами увидеть, как живут и процветают люди в таких суровых условиях. Хочу снять урбанистические пейзажи и город весь в снегу. Повстречать людей, которые там живут.

ИСТОЧНИК KP.RU