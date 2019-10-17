СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-17T10:12:02+03:00

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Ученица красноярской гимназии № 1 «Универс» придумала и собрала необычную кофемашину. И хоть выглядит она далеко не как брендовая вещь, но работает, говорят, отлично.

Красноярская школьница придумала для класса кофемашину из подручных материалов.

Автор идеи 14-летняя Даша Степанова рассказала, что ее одноклассники очень любят кофе, но идти за ним в столовую не хотят – очереди большие, можно опоздать на урок. Купить кофемашину в класс – нужны немалые деньги, родителя не согласятся. Тогда можно сделать ее своими руками. Тем более, что среди школьных предметов есть конструирование.

Этим-то девочка и занялась. Она самостоятельно разработала алгоритмы работы аппарата, написала программу для микроконтроллера, собрала механические и электрические схемы. Кофемашина состоит из деревянного корпуса, термопота, пульта управления, двух контейнеров для сахара и растворимого кофе.

В управлении образования рассказали:

- Принцип действия прост. После подключения кофемашины к сети термопот начинает нагревать воду и поддерживает ее температуру на уровне 70-80 градусов. Нужно отрегулировать желаемую крепость напитка и количество сахара и нажать кнопку «ок». Несколько секунд – и кофе готов.

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ИСТОЧНИК KP.RU