2019-10-17T08:12:13+03:00
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по региональным направлениям из аэропорта Красноярска

Полеты начнутся в предстоящий весенне-летний сезон
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Из Красноярска можно будет летать в другие города России напрямуюИз Красноярска можно будет летать в другие города России напрямуюФото: Мария ЛЕНЦ
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Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов из Красноярска на региональные направления. Среди первых городов – Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск. Полеты начнутся в следующем году, в весенне-летний сезон.

- Это важнейший этап процесса создания крупного транспортного узла авиакомпании на базе аэропорта Красноярска. Красноярск станет для «Аэрофлота» вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet100. Благодаря новому хабу в Красноярске пассажирам станут доступны не только прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов, но также удобные стыковки для полетов в европейскую часть страны, - рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

В планах авиакомпании к 2023 году перевозить до 100 миллионов пассажиров. Это вполне реальные показатели. А транспортный узел в Красноярске как раз поможет нарастить транспортный поток. И край от этого только выиграет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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