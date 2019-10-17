В Красноярске ночью в аварии погиб молодой 21-летний парень

СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-17T07:47:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске минувшей ночью в аварии погиб один человек и еще трех с травмами увезли в больницу. По сообщению КГКУ «Спасатель» ДТП произошло на Северном шоссе в районе здания № 62. За рулем «Хендая» находился 21-летний житель Красноярска. С другой стороны, от улицы Авиаторов, двигалась «Хонда», за рулем которой находился 30-летний водитель.

Он вылетел на встречную полосу и влобовую врезался в «Хендай». Молодой водитель «корейца» погиб на месте. Спасателей вызывали полицейские, чтобы извлечь его тело из искореженной машины. Чудом остались живы пассажир «Хендая», водитель и пассажир «Хонды».

Полиция разбирается в причинах аварии. Но уже сейчас можно предположить, что был нарушен скоростной режим: на Северном шоссе водители зачастую летают, не задумываясь об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU