2019-10-17T07:47:19+03:00
Происшествия

В Красноярске ночью в аварии погиб молодой 21-летний парень

Произошло лобовое столкновение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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От "Хендая" осталась груда искореженного металла. Фото: "ЧП-Красноярск"От "Хендая" осталась груда искореженного металла. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске минувшей ночью в аварии погиб один человек и еще трех с травмами увезли в больницу. По сообщению КГКУ «Спасатель» ДТП произошло на Северном шоссе в районе здания № 62. За рулем «Хендая» находился 21-летний житель Красноярска. С другой стороны, от улицы Авиаторов, двигалась «Хонда», за рулем которой находился 30-летний водитель.

Он вылетел на встречную полосу и влобовую врезался в «Хендай». Молодой водитель «корейца» погиб на месте. Спасателей вызывали полицейские, чтобы извлечь его тело из искореженной машины. Чудом остались живы пассажир «Хендая», водитель и пассажир «Хонды».

Полиция разбирается в причинах аварии. Но уже сейчас можно предположить, что был нарушен скоростной режим: на Северном шоссе водители зачастую летают, не задумываясь об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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