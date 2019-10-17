2019-10-17T06:04:55+03:00
Общество

В Железногорске на 2,5 тысячи оштрафовали водителя, торопившегося по своим делам

Молодого человека подвел чужой видеорегистратор [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Водитель проехал на красный сигнал светофора. Стоп-кадр видеоВодитель проехал на красный сигнал светофора. Стоп-кадр видео
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В Железногорске госавтоинспекторы оштрафовали водителя-торопыгу, который грубо нарушил несколько правил дорожного движения. В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в одном из местных пабликов нашли видеозапись, сделанную на камеру регистратора.

В Железногорске оштрафовали водителя, торопившегося по своим делам.

На видео – перекресток улиц Советской и Советской армии, несколько автомобилей стоят у светофора, который показывает красный. Как вдруг между двумя машинами проезжает третья и, прибавив газу, делает поворот направо и быстро уезжает.

Личность водителя-нарушителя установили быстро. Им оказался 27-летний житель Красноярска. Он пояснял дорожным полицейским, что правила нарушил намеренно, потому что торопился по своим личным делам. И да, вину свою признал полностью.

Теперь ему придется заплатить два штрафа на общую сумму 2,5 тысячи рулей.

Госавтоинспекторы напоминают владельцам транспортных средств, что нарушения правил могут повлечь не только административную ответственность, но и привести к трагедии на дороге, последствия которой могут быть необратимыми.

Видео: предоставлено ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU

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