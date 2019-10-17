В Красноярском крае трое мужчин избили двух покупателей прямо в магазине

СЕГОДНЯ 04:20 2019-10-17T04:20:31+03:00

Перед этим между ними произошла ссора

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В Ачинске трое мужчин прямо в магазине напали на двух покупателей. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции. Случилось это несколько дней назад в торговой точке, специализирующейся на продаже алкоголя. Сначала произошла ссора. Стороны пытались словами выяснить отношения. Затем трое молодых парней применили бейсбольные биты.

Продавцы магазина вызвали сотрудников Росгвардии, однако нападавшие разбежались. Покупателям была оказана медицинская помощь, но от госпитализации они отказались. У них, предварительно, травмы и ушибы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

К слову, личности нападавших известны, это местные жители, им 29, 24 и 23 года. Один из них уже задержан. Двум другим предлагают сдаться с повинной добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU