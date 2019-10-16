2019-10-16T16:34:57+03:00
Политика

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет празднования 400-летия Красноярска

Возглавил его зампредседателя правительства Дмитрий Козак
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Утвержден оргкомитет 400-летия КрасноярскаУтвержден оргкомитет 400-летия КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет, который займется подготовкой к празднованию 400-летия Красноярска, сообщает ТВК.

Возглавит его, согласно поручению премьер-министра, его заместитель Дмитрий Козак. Помимо него в оргкомитет вошел и губернатор Красноярского края Александр Усс, а также министр науки и высшего образования России Михаил Котюков и министр энергетики Александр Новак. Безопасность традиционно в зоне ведения полиции, ею займется замруководителя МВД, бывший главный краевой полицейский, Александр Горовой. Помимо этого в оргкомитет могут быть включены дополнительно мэр Красноярска Сергей Еремин и митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Празднования 400-летнего юбилея Красноярска состоится в 2028 году. Добавим, что минувшим летом 400-летие отметили в Енисейске. Этому предшествовал большой подготовительный процесс: в городе прошла ремонтная кампания. На празднование юбилея Енисейску выделили 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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