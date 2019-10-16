2019-10-16T16:09:36+03:00
Общество

Более миллиона жителей Красноярского края привьются от гриппа в этом году

Медики рассказали о планах на прививочную кампанию
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В крае проходит прививочная кампанияВ крае проходит прививочная кампанияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Порядка 45 процентов жителей Красноярского края планируют охватить медики в ходе прививочной кампании этого года, сообщает Ньюслаб. Это 1 223 900 человек. По информации регионального минздрава, запас вакцины составляет 38-40 процентов от потребности. В ближайшее время ожидается поставка недостающего количества - его уже везут рефрижераторами.

Прививочной кампании предшествует долгий подготовительный процесс. Специалисты ВОЗ определяют, какие именно штаммы вируса гриппа будут циркулировать в мире. К апрелю анализ уже готов, и в дело вступают производители вакцины. В августе начинается поставка первых проверенных партий. В крае, учитывая особенности доставки, их сразу же отправляют на Север. Затем вакцины получают и остальные территории.

- На сегодня за счет бюджета прививками охвачено 23,6 процентов детей, - рассказали об иммунизации в минздраве. - Среди взрослого населения наибольшее количество привитых среди медицинских работников — 73,1 процент,, работников образования — 61,8 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет празднования 400-летия Красноярска
Люди плакали и кричали: «Спасибо». В Хакасии простились с главой Абакана Николаем Булакиным
В Красноярске поздравили с 95-летием участника Курской битвы
В Красноярском крае выбирают лучшую детскую клинику
Умысел? На концерт в БКЗ дважды продали билеты на одни и те же места
Осужденный за убийство совершил дерзкий побег из колонии под Красноярском
В Красноярском крае на 0,1% повысили прожиточный минимум
Круиз на миллион. Красноярцев удивили цены на летнее путешествие по Енисею
Красноярская школьница нашла решение проблемы бездомных собак
Пациенты рассказали, как кормят в 20-й больнице Красноярска
Энергетики Россети Сибирь на 16,9 процента сократили аварийность в Красноярском крае
70-летняя жительница Красноярска стала опекуном для 82-летней подруги
Красноярцы вышли на народный сход после смертельного избиения парня
Красноярка попала на сайт Карла Лагерфельда, примерив одежду известного бренда
Рекорд почти побит: в Красноярске аномально жаркий октябьский день едва не преодолел максимум
Минздрав Красноярского края задолжал предпринимателям 754 миллиона рублей
Депутат Госдумы от Красноярского края решает проблемы россиянки, пострадавшей на Кипре
В Хакасии в окрестностях Абакана нашли завернутое в ковер тело
В Красноярске ребенок получил тяжелые травмы, упав с полуразобранного павильона