Более миллиона жителей Красноярского края привьются от гриппа в этом году

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-16T16:09:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Порядка 45 процентов жителей Красноярского края планируют охватить медики в ходе прививочной кампании этого года, сообщает Ньюслаб. Это 1 223 900 человек. По информации регионального минздрава, запас вакцины составляет 38-40 процентов от потребности. В ближайшее время ожидается поставка недостающего количества - его уже везут рефрижераторами.

Прививочной кампании предшествует долгий подготовительный процесс. Специалисты ВОЗ определяют, какие именно штаммы вируса гриппа будут циркулировать в мире. К апрелю анализ уже готов, и в дело вступают производители вакцины. В августе начинается поставка первых проверенных партий. В крае, учитывая особенности доставки, их сразу же отправляют на Север. Затем вакцины получают и остальные территории.

- На сегодня за счет бюджета прививками охвачено 23,6 процентов детей, - рассказали об иммунизации в минздраве. - Среди взрослого населения наибольшее количество привитых среди медицинских работников — 73,1 процент,, работников образования — 61,8 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU