Люди плакали и кричали: «Спасибо». В Хакасии простились с главой Абакана Николаем Булакиным

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-16T15:01:12+03:00

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Несколько тысяч человек пришли проводить в последний путь главу Абакана Николая Булакина. Напомним, Николай Генрихович трагически погиб в ДТП 14 октября, не удержал машину на трассе. Его Форд Эксплорер слететел в кювет на трассе Р-257 Енисей, неподалеку от Минусинска, и врезался в два дерева. Булакин скончался на месте от травм до приезда медиков. В причинах трагического ухода политика еще предстоит разобраться. А в среду, 16 октября, абаканцы и жители республики пришли к зданию драмтеатра имени Лермонтова, чтобы сказать ему последнее спасибо.

Очевидцы сообщают, что такой траурной церемонии республика не знала. Поток людей был нескончаемым.

- Когда выносили гроб, люди плакали и кричали: «Спасибо», - рассказал фотокорр «Комсомольской правды» - Красноярск Александр Колбасов. - многие бросали цветы на дорогу перед процессией. Такое количество людей - признак истинной любви и благодарности этому неординарному человеку и политику, который так много сделал для Абакана.

Николая Булакина отпели и похоронили на территории Градо-Абаканского храма Константина и Елены.

ИСТОЧНИК KP.RU