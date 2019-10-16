В Красноярском крае выбирают лучшую детскую клинику

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-16T12:48:46+03:00

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Дети - самое ценное, что есть у родителей. Мамы и папы оберегают своих малышей, следят за их настроением, питанием, развитием и, конечно, самочувствием. Абсолютно здоровый, счастливый ребенок жизнерадостный, активный, хорошо ест, с удовольствием играет. Но все дети болеют. Ушибы, порезы, простуды и многие другие напасти. И тогда маленьких пациентов ведут к детским докторам. Главное, найти хорошего специалиста, который проведет все необходимые обследования на современном оборудовании, поставит правильный диагноз и назначит действенное лечение. Где работают такие профессионалы?

На сайте «Комсомольская правда» продолжается голосование в рамках проекта «Клиника года - 2019». В номинации «Детская клиника» участвуют три номинанта. Расскажем о каждом подробнее.

ООО «Клиника ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ» (Красноярск, ул. Чернышевского 75 «а»). Эта семейная клиника открылась в 2016 году. Прием в ней ведут детские и взрослые врачи разных специальностей. Они не только являются лучшими в своей специальности, но при этом постоянно продолжают повышать свою квалификацию - учатся в Красноярске, Москве, Петербурге, Новосибирске, принимают участие в конференциях и конгрессах. Доброжелательность, внимательность, умение сопереживать пациенту и его родным, желание помогать заболевшим людям, облегчать страдания, не считаясь с личным временем – всеми этими качества обладают специалисты клиники.

Медицинский центр «Надежда» (Красноярск, ул. Урванцева, 14). Можно записаться на прием к педиатру, лору, окулисту, неврологу, аллергологу, иммунологу, кардиологу, ортопеду, хирургу и ряду других специалистов. У врачей всегда найдется время, чтобы внимательно провести осмотр ребенка, дать рекомендации и ответить на все вопросы, которые интересуют маму и папу. Взрослым тоже окажут медицинские услуги – от консультации терапевта до уколов и капельниц. Современное оборудование, удобный график работы, уютная обстановка и доступный уровень цен обеспечивают комфортное и качественное получение медицинской помощи.

Клиника ИПМ для детей (Красноярск, ул. Линейная, 86) оказывает полный комплекс медицинских услуг. Врачи Клиники ИПМ для детей (педиатр, невролог, кардиолог, окулист, лор, эндокринолог и другие) прекрасно разбираются во всех аспектах детского здоровья и любят свою ежедневную работу с маленькими пациентами! В своей работе применяют опыт, знания, индивидуальный подход и современные методы диагностики и лечения. А также здесь более 250 видов анализов; вызов врача и забор анализов на дому; исследования УЗИ; диагностика работы сердца, легких, высокого и низкого давления; ортопедия; логопед, детский и семейный психолог.

Все участники достойны первого места. Но кто победит, предстоит решить читателям сайта kp.ru. Голосование продлится до 17 ноября включительно. Итоги подведем 25 ноября 2019 года. Чтобы проголосовать, не забудьте авторизоваться через соцсети.

Оставить свой голос можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU