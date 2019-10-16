Умысел? На концерт в БКЗ дважды продали билеты на одни и те же места

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-16T12:22:39+03:00

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Около 200 красноярцев остались без оплаченного заранее места, когда пришли на концерт в БКЗ. Как рассказала жительница Красноярска Ирина Нагибина, она вместе с подругами отправилась на концерт «Три рояля» - послушать Бетховена, Моцарта и Грига. Однако насладиться классикой не получилось: в БКЗ женщины обнаружили, что их места заняты другими людьми. И так по всему залу.

- Прекрасное трио вышло на сцену. А в это время в зале зрел бунт. Настроение людей было явно испорчено. Одна девушка в красивом вечернем платье стояла со слезами на глазах. Кто-то даже хотел выйти на сцену и прервать концерт. Как позже выяснили, целые ряды были не просто задвоены, но и затроены. Люди не знали, что делать: сдавать билеты или слушать , сидя на ступеньках, - пишет Нагибина в соцсети. - Наконец, администраторы нашли стулья.

По словам Ирины, те, кто захотел, - остались, остальные ушли. Неприятный инцидент, впрочем, ге помешал ей с подругами насладиться исполнением. В остальном - спрос с организаторов. Пока не понятно, умысел ли это или обычная техническая накладка.

ИСТОЧНИК KP.RU