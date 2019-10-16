В Красноярском крае на 0,1% повысили прожиточный минимум
Власти Красноярского края утвердили новый прожиточный минимум. Он повысился на 0,1 процента и теперь составляет 12 682 рубля - по краю. Это на 7 рублей больше, чем в предыдущем квартале.
Повышение незначительное, - не отрицают очевидного в правительстве. Однако оно имеет экономические обоснования: непродовольственные товары, коммунальные и транспортные услуги в третьем квартале текущего года в регионе подорожали, а вот продуктовая корзина стала дешевле. В центральных районах и на юге региона прожиточный минимум ниже общего по региону, его величина составила 12 064 рубля. В территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, прожиточный минимум составил 14 199 рублей, в районах Крайнего Севера - 17 192 рубля.
Напомним, что величина прожиточного минимума - показатель, значимый при социальной поддержке. До этого его повышали в регионе в июле. Тогда повышение составило 3,6 процента.
ИСТОЧНИК KP.RU