В Красноярском крае на 0,1% повысили прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-16T10:37:54+03:00

Незначительное повышение связывают с тем, что продуктовая корзина в регионе подешевела

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Власти Красноярского края утвердили новый прожиточный минимум. Он повысился на 0,1 процента и теперь составляет 12 682 рубля - по краю. Это на 7 рублей больше, чем в предыдущем квартале.

Повышение незначительное, - не отрицают очевидного в правительстве. Однако оно имеет экономические обоснования: непродовольственные товары, коммунальные и транспортные услуги в третьем квартале текущего года в регионе подорожали, а вот продуктовая корзина стала дешевле. В центральных районах и на юге региона прожиточный минимум ниже общего по региону, его величина составила 12 064 рубля. В территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, прожиточный минимум составил 14 199 рублей, в районах Крайнего Севера - 17 192 рубля.

Напомним, что величина прожиточного минимума - показатель, значимый при социальной поддержке. До этого его повышали в регионе в июле. Тогда повышение составило 3,6 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU