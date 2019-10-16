Круиз на миллион. Красноярцев удивили цены на летнее путешествие по Енисею

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-16T10:01:21+03:00

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Круиз на миллион по Енисею. Это не фантастика, а прайс компании «Водоходъ», которая предлагает летние экскурсии на теплоходе «Максим Горький» до Ворогово и обратно. Самый дешевый билет - 317, 6 тысяч рублей. Обширная программа: Красноярск, Енисейск, села Галанино, Никулино и Ярцево. Уже приготовили свои кошельки? Если да, то круизы компания проводит с 18 мая. Каждай по 10 дней.

К слову, цены традиционно зависят от комфорта. Одно место в трехместном делюксе на самой верхней палубе обойдется в 693,5 тысячи рублей. Солидно? Безусловно. Верхняя планка прайса как раз поэтому и удивила красноярцев. Дешевле отдохнуть в Аргентине, шутят многие. Про Турцию и говорить нечего. Но, как известно, спрос рождает предложение, а не наоборот. Так что с 6 июня «Максим Горький» начнет ходить до Дудинки. Это один из самых дорогих туров, который включает в себя вертолетную прогулку на плато Путорана. Стоимость 11 дней от 356 до 901 тысячи рублей с человека. И это без билетов на самолет от Норильска («Максим Горький» доставит туристов только в одну сторону). Примечательно, что обратная дорога на теплоходе выйдет дороже - от 421 тысячи до 1,06 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU