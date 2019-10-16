2019-10-16T10:45:38+03:00
Общество

Красноярская школьница нашла решение проблемы бездомных собак

Регистрация и чипирование - вот ответ
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Собак - стерилизовать, а горожан - воспитывать: красноярская школьница нашла решение проблемы бездомных собакСобак - стерилизовать, а горожан - воспитывать: красноярская школьница нашла решение проблемы бездомных собакФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская школьница Анна Сизых нашла способ сократить количество бездомных собак в городе. Аня живет в Студгородке, - здесь проблема четвероногих бродяг стоит особенно остро. Ученица школы №36 заметила, что количество собак возросло после того, как началось расселение Николаевки. А значит, хозяева, переехав на новое место, просто бросили или потеряли своих питомцев - девочка провела опрос, подтверждающий данные.

Поучаствовали в нем 200 человек, большая часть из которых (60 процентов) считает, что такое положение - результат жестокости хозяев. Также 80 процентов опроенных - за сокращение количества бездомных собак. По мнению Ани, выход не в отстреле животных, а в ликвидации бездомности. Собак необходимо регистрировать, стерилизовать и чипировать. А самих горожан необходимо воспитывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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